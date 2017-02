Tudela: Estados Unidos no detendría a Toledo

El expresidente Alejandro Toledo no sería detenido, ni deportadao en los Estados Unidos, pese a la orden de captura emitida por un juez peruano, por los supuestos sobornos recibidos de la empresa Odebrecht para la concesión de obras en territorio nacional.



Así lo advirtió el abogado penalista Luis Tudela, quien detalló que el delito que se le imputa a Toledo Manrique acá en el Perú, no es visto como delito en el país del norte, por lo que su detención no sería viable.





"Allá en Estados Unidos, las cosas no son como acá. Los jueces no reciben ordenes ni pedidos de los congresistas, diputados y menos del presidente. Las autoridades toman sus decisiones en base a las leyes de ese país. Por lo tanto, el caso Toledo será visto por un juez, que junto a su corte evaluará el delito y la detención. Y cabe indicar que allá el hacer 'lobbie' no está considerado como delito", precisó el letrado a Trome.





