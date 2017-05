Atención, tromes al volante. A partir de este martes 30 de mayo y por un periodo de prueba no determinado, los vehículos que transiten por el túnel Benavides, en Surco, no podrán voltear hacia la izquierda en la avenida del mismo nombre.



Así lo dispuso la Municipalidad de Lima, que precisó que la prohibición se hará desde la rampa de acceso por la Panamericana Sur para los conductores que se dirijan de Surco hacia San Juan de Miraflores y Villa María del Triunfo.



Esta restricción se da como parte del reordenamiento vial en el sector tras la inauguración del túnel Benavides a fin de aliviar la congestión vehicular y crear un acceso directo para no ingresar hacia la avenida Benavides con dirección de norte a sur.



Sin embargo, algunos conductores denunciaron que, luego de la apertura de esta obra realizada por la Municipalidad de Lima, el tráfico se trasladó a vías adyacentes como las avenidas Grevillea y Agustín La Rosa Lozano.



Voceros de Rutas de Lima, concesionaria de la obra, informaron que desde hace dos semanas se entregan volantes a los conductores en esta transitada zona de Surco para que conozcan el nuevo sistema pero se desconocen los horarios de la restricción.



Con esta iniciativa se espera que los vehículos particulares, así como los buses con dirección a San Juan de Miraflores, utilicen el túnel Benavides y eviten ingresar por la avenida del mismo nombre.



Recorrido del túnel be Benavides que conecta Surco y la zona sur de Lima

