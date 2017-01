Fotos inapropiadas. Los rostros felices, las posiciones de yoga y los innumerables selfies en el monumento a los judíos muertos durante el Holocausto en Berlín (Alemania) han indignado al artista judío Shahak Shapira. Y no es para menos, pues muchos turistas parecen olvidar que esas estelas de hormigón recuerdan a los 6 millones de judíos que murieron durante el genocidio nazi.



Shapira quiere que las personas reflexionen sobre este tipo de acciones que vienen ocurriendo desde hace algún tiempo. Para ello, no tuvo mejor idea que lanzar un proyecto llamado 'Yolocausto', en referencia al acrónimo 'YOLO', cuyas siglas en inglés indican "solo se vive una vez".



"Es un fenómeno que noté hace un tiempo. Sentí que la gente necesita saber lo que está en realidad haciendo, o cómo otros pueden interpretar sus acciones", comentó Shapira a la BBC.



"No voy a decir lo que se puede hacer o no. Pero quiero que la gente piense. Las imágenes pueden hacer que la gente tenga memoria", agregó al portal alemán Jetzt.



Su proyecto consiste principalmente en ridiculizar a los turistas que visitan el monumento a las víctimas del Holocausto de Berlín y se toman fotos inapropiadas.



En otras palabras, el artista hace montajes con las fotos originales -que encuentra en Instagram, Facebook o Twitter- en base a desgarradoras imágenes de cadáveres en campos de concentración. Los resultados son realmente impactantes y ya han levantado polémica en la red.



"No son para mí o para los judíos. Son para la gente de hoy, para que tengan moral y no elijamos a gente como Hitler, porque podemos terminar donde estuvimos hace 80 años", expresó el artista.