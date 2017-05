Uber: ¿ella es su conductora más 'hot'? Conócela en esta nota [VIDEO y FOTOS]

Una conductora de Uber ha causado el revuelo en las redes sociales gracias a una razón que puede verse ni bien uno entra a su vehículo para una carrera. No, no es que ella evite decir "no voy" como hacen algunos choferes peruanos, sino que todo radica en su belleza.



más guapa para hacer una suerte de juego. El resultado hizo que la chica, una profesional del campo médico, sea convierta en un motivo más para usar la aplicación.



El nombre de la sexy dama es Joyce Tadeo, quien por mucho tiempo estuvo trabajando en la industria farmacéutica. Su ingreso a Uber se dio porque deseaba hacer un cambio en su vida, conclusión a la que llegó gracias a la sugerencia de un amigo.

"Soy una mujer que toma riesgos. Siempre en busca de algo inusual", refirió la conductora de Uber sobre su personalidad y la forma en cómo tomó la decisión de colocarse frente a un vehículo en lugar de permanecer en una oficina.



"A menudo recibo cumplidos y realmente los aprecio", agregó Joyce Tadeo sobre cómo los clientes de Uber la tratan cuando los lleva a sus destinos. Esto ha repercutido en Facebook, donde ella tiene un fanpage con sus mejores fotos y miles de seguidores.

