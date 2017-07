Temió lo peor. A una joven le asustó tanto la actitud de un chofer de Uber, que terminó lanzándose del auto en movimiento. ¿Por qué? Pues pensó que la iban a secuestrar. Así como lo lees. El hecho ocurrió en Buenos Aires, Argentina.



La muchacha identificada como Rocío Gercovich contó a La Nación que tomó un taxi de Uber tras una reunión con sus amigas. Sin embargo, durante el recorrido, el chófer de Uber no seguía las indicaciones de la aplicación y le hacía muchas preguntas que no venían al caso.



"Cuando me subí, a su manera, me preguntó si yo viajaba sola. Yo le dije que sí, y empezó el viaje. Él me iba preguntando con señas, me hacía preguntas, si tenía que pasar barreras, túneles y demás cosas", narró la joven.



La pregunta inicial hizo que Gercovich desconfiara del chofer. "Él tenía que doblar en una calle, me dijo que sí, pero cuando pasamos esa calle no dobló, aceleró y miraba para el frente. Le toqué el hombro, me miró, siguió", dijo la joven, quien al ver que el chófer la ignoró, sintió miedo y decidió lanzarse del auto.



"Entonces abrí la puerta, saqué un pie, pero me ignoró y decidí tirarme", agregó Gercovich.



Tras arrojarse del auto, Rocío sufrió fractura de cráneo, por lo que tuvo que ser hospitalizada.



Pero una vez internada, la joven recibió un mensaje del chofer, en el que le preguntaba por qué se había bajado y le explicaba que era hipoacúsico (una persona que escucha poco).



Sin embargo, Rocío no cree en la versión del chofer -que fue avalada por la empresa- y ha iniciado acciones legales contra él y Uber.