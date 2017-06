Uber, Taxibeat, Easytaxi y otras aplicaciones de transporte privado en la mira del Congreso

Las aplicaciones de transporte privado como Uber, Taxibeat, Easytaxi y Cabify, entre otras, afrontarán un intento de regulación por parte del Congreso de la República.



Este martes se conoció que el congresista de Fuerza Popular, Miguel Angel Elías Ávalos, ha presentado un proyecto de ley que plantea crear un Registro Obligatorio de Plataformas Tecnológicas para el servicio de Transporte Privado.



De acuerdo a El Comercio, el proyecto de ley 1505/2016-CR busca regular el servicio privado de transporte de pasajeros que es brindado a través de intermediarios, es decir las Apps o plataformas tecnológicas que conectan pasajeros con usuarios.



La propuesta de Elías Ávalos establece una serie de requisitos a cumplir: no recoger pasajeros de la calle no inscritos al servicio, emitir comprobantes de pago, contar con mecanismos para identificar al vehículo y la ruta a seguir, entre otros.



La norma además "exige que quien brinda el servicio tenga al menos una oficina administrativa local" y propone "la creación de un Registro Obligatorio de Plataformas Tecnológicas para el servicio de Trasporte Privado.



Sin embargo, para Mario Zúñiga, catedrático de la Universidad de Lima, ​"esta propuesta es una muestra de cómo la regulación puede estar muy desfasada de la realidad".



Zúñiga indicó al diario que la norma plantea "crear un servicio y establecer las reglas de su funcionamiento cuando este ya fue creado por el mercado tiene su propia dinámica, se rige por el Código de Defensa del Consumidor y no necesita normas adicionales".



"Forzar la regulación sin entender la dinámica terminará logrando que se retroceda en lo ya realizado", advirtió Erick Iriarte, del estudio Iriarte&Asociados.



De aprobarse la norma, algunas aplicaciones extranjeras no podrían ser utilizadas a nivel local hasta tener una oficina en el Perú. Además, tendrían que "montar un centro de atención telefónica al cliente y en suma, se podría elevar el costo del servicio".