UNI: Catedrático fue destituido tras denuncias de acoso sexual a sus alumnas

El Consejo Universitario de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) destituyó de sus labores a Antero Huamaní Huamaní, un docente de la casa de estudios, acusado de hostigamiento sexual a sus alumnas.



Huamaní, quien laboraba como catedrático del curso de Constitución y Derechos Humanos, fue denunciado por al menos ocho alumnas. Las evidencias de acoso sexual se hicieron públicas por parte de la "Organización de estudiantes de la UNI por una educación libre de violencia contra la mujer (UNIdas)".



Las capturas de las conversaciones entre el catedrático y algunas universitarias fueron compartidas en Facebook. En las conversaciones, Huamaní insistía en salir con sus estudiantes, pero estas se negaban.



Buen precedente en la lucha contra el acoso sexual. Afortunadamente, el Centro de Estudiantes de la Facultad de Ingeniería Industrial y de Sistemas no demoró en reaccionar. Fue así que con el respaldo de la decana se pidió la destitución definitiva de Huamaní. El caso también fue reportado al Ministerio de la Mujer.



Sin embargo, Huamaní negó las acusaciones en su contra. En una entrevista con LaMula.pe, el denunciado dijo que "eso (la denuncia de acoso) no es cierto. Está en trámite y no puedo hacer mayor comentario. Yo sé correctamente que el hostigamiento sexual es un delito".