Universidades que ofrecen carreras sin autorización: ¿Cuáles son?

Luego de que se conociera el caso de los alumnos de la Universidad Autónoma del Perú, quienes se vieron perjudicados al no poder continuar sus carreras debido a que fueron cerradas por no tener autorización de la Sunedu, un informe de Latina indicó cuáles son las otras universidades del país que ofrecen carreras profesionales sin permiso.



¿Cuáles son estos centros de estudios? Presta mucha atención.



1. Universidad Arzobispo Loayza

2. Universidad Privada Sergio Bernales

3. Universidad Autónoma del Perú

4. Universidad Peruana de Integración Global

5. Universidad Autónoma de Ica

6. Universidad de Ayacucho Federico Froebel

7. Universidad Global del Cusco

8. Universidad Privada de Ica

9. Universidad Líder Peruana

10. Universidad Peruana Simón Bolívar

11. Universidad Privada de Trujillo del Perú.



Lo curioso es que Sunedu solo puede cerrar las facultades de estos centros de estudios que ofrecen carreras sin permiso, más no puede clausurarlos.



Sunedu señaló que los alumnos perjudicados de la Universidad Autónoma del Perú deberán dar una prueba de suficiencia académica para continuar sus estudios en otro centro superior. Sin embargo, los alumnos no se mostraron convencidos con esta opción.



"Tengo que perder tiempo para prepararme para ese examen de suficiencia, cuando la responsabilidad es de ellos, nos han hecho perder dos años y medio de nuestras vidas, han alterado nuestro proyecto de vida, han vulnerado nuestro derecho al estudio. Ellos, adicionalmente, están alterando nuestra economía", expresó Alejandra Gonzales, vocera de los alumnos de la Universidad Autónoma del Perú.



Frente a ello, Sunedu insistió que todo lo ocurrido forma parte del proceso para mejorar la calidad de la enseñanza universitaria.



"Estamos en pleno proceso de mejora de la calidad, lo cual implica que todas las universidades existentes deben de pasar por un proceso de licenciamiento, que consiste en verificar que la universidad ofrezca el servicio educativo bajo condiciones básica de calidad", explicó Lorena Masías, superintendente de la Sunedu.