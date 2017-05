Sunedu: Estas son las ocho universidades en Lima que podrían ser suspendidas [VIDEO y FOTOS]

Ocho universidades de Lima aún no cumplen con el Proceso de Licenciamiento Institucional de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) y podrían ser suspendidas ¿Qué quiere decir esto, Tío Trome? Ninguna de estas instituciones educativas se ha presentado en la Sunedu para ver si cumple con las normas requeridas para seguir funcionando.



Se trata de de la Universidad Científica del Sur, Universidad Privada Peruano Alemana S.A.C., Universidad Peruana de Ciencias e Informática, Universidad peruana de las Américas, Universidad Privada Telesup, Universidad Privada de Barranca, Universidad Privada Sise y la Universidad Santo Domingo de Guzmán. Si estudias en una de estas instituciones ponte las pilas y exígele al rector que ordene sus papeles.



La ocho universidades pueden presentar toda la documentación desde 15 de junio hasta el 15 de octubre para pasar por el proceso. ¿Por qué es importante que se presenten ah, Tío Trome? Porque de esta manera sabrás si tú universidad cumple con un adecuado plan de estudios, personal docente, equipamiento mobiliario e infraestructura en beneficio de los estudiantes.



¿Qué pasa si a mi universidad no le da la gana de presentarse? Buena pregunta, sobrino, lo que pasará es que recibiera una multa entre S/ 121. 000 y S/ 405.000. Además, se podría suspender la autorización de funcionamiento.



"Se dará inicio a una verificación de oficio en la casa de estudios para ver qué otras medidas tomar. La idea es acabar con las universidades 'chicha'", aseguró el ex congresista Daniel Mora, impulsor de la Ley Universitaria.