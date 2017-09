Un joven, de 19 años, hijo de una ama de casa y un policía, logró el ansiado ingreso a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y es el primer puesto del cómputo general en el examen de admisión.



Franco Ninantay Collavino (19), de San Juan de Lurigancho, hizo 1,811 puntos tras competir con 22,910 postulantes para alcanzar una de las 2,136 vacantes. Estudiará Medicina Humana.



Fue premiado ayer en la ‘Casona de San Marcos’ junto a los primeros puestos de otras áreas académicas.



‘NO SE RINDAN’

“Siempre quise San Marcos y fue duro, ni pensaba en el primer puesto. Tan solo al ver ‘alcanzó vacante’ junto a mi nombre, me abracé a mi hermana y hemos llorado. Fue mi quinto intento y de los fracasos aprendí que la preparación no solo es académica (estudiaba 11 horas al día), sino de inteligencia emocional que da seguridad. No se rindan si no ingresan, esfuércense y lo conseguirán”, dijo junto sus padres Nora Collavino y el suboficial superior PNP Hernando Ninantay.



Franco es hincha de Alianza Lima, buen bailarín y su plato favorito son las lentejitas.



En los primeros lugares también se ubicó Juan Llontop Solano (15), quien a los 13 años fue primer lugar cómputo general en la misma San Marcos, pero su ingreso no se había concretado debido a su corta edad.



Segunda jornada del Examen de Admisión 2018-I UNMSM

TOME EN CUENTA

* También se distinguió a José Antonio Cañari Becerra (18) en Economía; Frank Campos Alarcón (16) en Ingeniería de Sistemas y Luis Cunyas Molina (18) en Derecho.



* Steffany Gonzales Curay (17) fue primer puesto regional en el primer simulacro descentralizado de San Marcos.



