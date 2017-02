Úrsula Letona sobre ser una mujer 'moderna': "Me considero pisada, mi esposo revisa mi WhatsApp"[FOTOS]

En tiempos donde se busca que las mujeres tengan las mismas oportunidades que los hombres o acabar con la violencia contra la mujer, y un largo etcétera, respuestas como las que la congresista de Fuerza Popular Úrsula Letona dio en una entrevista resultan penosas.



¿Qué fue lo que dijo?



Además de contar a Ojo los apodos de algunos congresistas de su bancada y ser presentada como "la competencia de Cecilia Chacón", Úrsula Letona, reveló que es una "mujer pisada".



"Me considero una mujer pisada, creo que el matrimonio es concesión mutua y procuro mantener mi hogar unido", respondió Letona cuando el periodista le preguntó si su esposo le había prohibido hacer la sesión de fotos para la entrevista. Sí, su esposo, el mismo que lee sus conversaciones en WhatsApp.



Periodista: ¿Su esposo le revisa el WhatsApp?

Úrsula Letona: Sí, claro (risas).



¿WHAT?

Úrsula Letona. Úrsula Letona. Foto: USI

Otra respuesta de Letona -una de las figuras más importantes de Fuerza Popular en la supuesta etapa de 'renovación' del partido- que llamó la atención fue cuando le preguntaron "si lee literatura erótica".



"Para nada. Me encanta Milan Kundera, leí 'La insoportable levedad del ser', y cuentos para mis hijos", respondió Letona.



Además, contó que en el Congreso algunos de sus 'fans' la molestan y la silban, pero ella ya está acostumbrada.



"Hay algunos fans que son un poco faltosos, pero siempre les hago ver que estoy felizmente casada. Algunos molestan y silban, pero ya estamos acostumbradas. No lo tomo como una acoso, sino como broma", indicó.



En otro momento, Letona reveló que nunca se le mandó a un chico, pero que le decían 'termo'.



"He tenido 5 enamorados antes de mi esposo y he choteado a 300 chicos. Me decían que era 'termo': daba 'sajiro' al chico y luego que se me declaraba lo choteaba".



Como era de esperarse, las reacciones no demoraron en aparecer en redes sociales como Facebook y Twitter. Muchas mujeres opinaron. Aquí solo tres comentarios.



"Qué triste que habiendo tantas mujeres inteligentes, preparadas y valientes, una así nos represente", escribió Mónica Melendez en Facebook.



"Que el esposo intervenga por una cosa tan simple como tomarse fotos? Ese pequeñito detalle dice mucho", comentó otra usuaria de nombre Mar Di.



"Le está prohibiendo una sesión de fotos, una cosa es que no esté de acuerdo, otra prohibir. Esa mujer no tiene personalidad es un títere del marido y cree que obedeciendo hace un hogar unido y sólido", escribió Pamela Monroy.