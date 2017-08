Acoso sexual. "Te dicen 'te compro las arepas y te tomas una copa conmigo'" o "Qué rico c***". Estas son solo algunas de las frases que muchas venezolanas escuchan a diario en las calles de Lima cuando salen a ofrecer sus arepas y otros potajes llaneros.



Un reportaje de Reporte Semanal dio cuenta de los testimonios de varias venezolanas que afirmaron haber sido acosadas sexualmente en lugares como Mesa Redonda o Gamarra.



Algunas de ellas cuentan que hasta han cambiado su forma de vestir como un intento de evitar algún tipo de acoso. "Tengo que venir bien tapada", confiesa una venezolana de 39 años.



Sin embargo, pese a las insolentes proposiciones, ellas saben que su trabajo es honrado. "No estamos buscando hombres, no estamos buscando nada", agrega.



Llamado a la conciencia. "Nosotras venimos acá a trabajar honradamente. Todas estas mujeres que están aquí -muchas- son madres. No vengo a buscar nada fácil porque sino no saldría a vender", explica una madre de familia.