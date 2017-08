Venezolanas ebrias destrozan departamento alquilado y atacan a vecinos en San Martín de Porres [VIDEO]

No hay respeto. A dos ciudadanas venezolanas poco les importó la tranquilidad de sus vecinos mientras escuchaban música a todo volumen y bebían licor en un departamento que alquilaban en San Martín de Porres.



Según 90 Segundos, tras el escándalo y varias advertencias a lo largo de la tarde, la dueña del inmueble decidió cortarles el suministro de energía eléctrica a fin de que dejaran descansar a sus vecinos. Esto no les gustó a las mujeres, quienes reaccionaron con violencia.



Hellen Carrillo, una de las vecinas agredidas, indicó que no es la primera vez que las venezolanas actúan de esta manera. "Todo el tiempo estuvieron haciendo lo mismo y nosotros quejándonos con la dueña", contó.



Carrillo narró que una de las mujeres bajó al primer piso del edificio con las botellas del licor que había bebido, y las empezó a lanzar contra los vecinos.



Pero eso no es todo. Las venezolanas no solo atacaron a los vecinos, sino que además destrozaron el departamento que alquilaban. Rompieron ventanas y vidrios de las puertas.



"Que las deporten a su tierra. Esa clase de gente no podemos tener acá. Si han hecho esto en mi casa, lo van a hacer en otro sitio", dijo Emilia Valle, dueña del inmueble.



Pero lo peor es que tras ser intervenidas por la policía se burlaron de la autoridad y bajaron del patrullero para amenazar a los vecinos.



Trascendió que ambas mujeres siguen en libertad debido a que los daños fueron menores. En tanto, los vecinos se encuentran indignados.