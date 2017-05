Venezuela: Derriban y queman estatua de Hugo Chávez [VIDEO]

Las protestas contra Nicolás Maduro no cesan. Este viernes un grupo de manifestantes de la Villa del Rosario en el estado de Zulia, en Venezuela, derribaron y quemaron una estatua de Hugo Chávez, quien fue presidente de dicho país hasta finales del año 2012.



En las imágenes difundidas en las redes sociales se ve que un grupo de motorizados llega frente a la alcaldía para intentar quemar la estatua de Chávez, pero al no lograrlo, deciden tumbarla.



La oposición acumula poco más de un mes protestando en las calles de Venezuela y ha dicho que no se detendrá hasta lograr, entre otras cosas, la convocatoria a elecciones generales adelantadas, la liberación de más de un centenar de presos políticos y la separación de los poderes públicos.



Maduro, heredero político del fallecido Hugo Chávez, insiste en que las manifestaciones persiguen una insurgencia armada y ha dicho que una Asamblea Constituyente que activó esta semana creará "condiciones" de normalidad para las elecciones que están en camino, incluidas las presidenciales del 2018.



La oposición, por el contrario, sostiene que la intención de la Constituyente es dilatar los procesos electorales y creen que esa medida significa el "zarpazo final" a la democracia en el país petrolero sudamericano.