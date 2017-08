Ventanilla: Policía atrapó a chicas que asaltaron hostal

Escondidas dentro de una ferretería donde se metieron para eludir a la policía que las perseguía, fueron capturadas dos agraciadas jovencitas, una de ellas menor de edad, y sus parejas, quienes asaltaron el hostal ‘El Picaflor’, en el distrito chalaco de Ventanilla.



Agentes del Escuadrón de Emergencia Callao informaron que Guillermo Gutiérrez Rodríguez (26), ‘Kike’; Ángel Huiñac Orbezo (28), ‘Loco’; Jacqueline López Rodríguez (20), ‘China’; y la adolescente Y.A.R.R. (17), ‘Flaca’, fueron descubiertos cuando, armados con una pistola, encañonaban a la empleada del local ubicado en la Mz. 15-B de la urbanización Juan Pablo II, para que les entregue el dinero.



“Una pareja me pidió un cuarto, pagaron los 15 soles y subimos hasta el tercer piso para abrirles la puerta. Pasó un minuto y la otra pareja llegó, el chico me exigió que le entregue la plata y me apuntó con la pistola en el estómago”, contó Juana Mendoza, administradora del hostal.



La mujer dijo al ladrón que les entregaría el dinero, pero tenía que bajar a la recepción y, sorpresivamente, se metió a una habitación de donde llamó desde su celular a la central de emergencia 105.

ESCONDIDOS

“La policía llegó rápido y revisaron todos los cuartos, pero no los encontraron, hasta que nos percatamos de que se habían escapado por las ventanas y metido a la ferretería de al lado”, detalló la agraviada.



Los uniformados, fuertemente armados, ingresaron al otro local y atraparon a los cuatro jóvenes que estaban escondidos en un patio interior. “Serían los mismos que han perpetrado una serie de asaltos a hoteles y hostales del Callao”, informó un oficial.