Durmiendo con el enemigo. Una adolescente de 17 años fue violada por su padre desde que tenía 8 años, que pese a haber sido denunciado y enviado a la cárcel, fue liberado inexplicablemente. El indignante hecho ocurrió en Ventanilla.



Carmen Roque Faustino dijo que el 23 de agosto del 2016, fecha en la que descubrió la depravada conducta de su cónyuge, ella llegó de sorpresa a su casa para festejar su cumpleaños con su familia pero no encontró a nadie.



Cuando se dirigió al cuarto de su hija, vio a su esposo Johnny Soberón Barrera tocando las partes íntimas de la adolescente de 17 años, quien se tapaba el rostro y le suplicaba que no le hiciera daño.



Asustado y nervioso al verse descubierto, el depravado se fue de la casa para no regresar más. Su esposa lo denunció ante la Policía Nacional y tras una investigación, se logró su captura y posterior condena a siete meses de prisión preventiva.



Violó a su propia hija durante más de 8 años y sigue libre

Pero increíblemente, el juez Robert Martín Rimache Pilcho, titular de la Corte Superior de Justicia de Ventanilla, no aceptó la ampliación de la prisión preventiva de Soberón Barrera y lo dejó en libertad.



¿Por qué un juez deja en libertad a un sujeto acusado con contundentes pruebas de violar a su propia hija durante tantos años? Esta y muchas otras interrogantes esperamos sean respondidas pronto por la justicia de nuestro país.



Por lo pronto, la madre de la adolescente acudirá al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables para que vea su caso y pidió que el depravado de su esposo ahora sí sea castigado con todo el peso de la ley.

