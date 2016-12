Las playas de la Costa Verde empiezan a llenarse de veraneantes ante la llegada del verano. Por ello, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), la Policía Nacional y el Cuerpo General de Bomberos lanzaron el Plan Verano 2017 - Seguridad Vial. El objetivo es exhortar a los bañistas y conductores a respetar las señales de tránsito para evitar tragedias fatales.

El presidente del Consejo Nacional de Seguridad Vial del MTC, Enrique Medri, dijo que la campaña intentará sensibilizar a los bañistas para que usen los puentes y cruceros peatonales. Además, pidió a los conductores respetar las normas y límites de velocidad este verano.

En tanto, el director de la Policía de Carreteras, coronel PNP Jorge Castillo Peláez, informó que su unidad atenderá las 24 horas del día el llamado de conductores en la Panamericana Norte, Sur y la Carretera Central.

Para cualquier emergencia dijo que se debe llamar a la línea 100 o al número por WhatsApp 980 122 344.

RECOMENDACIONES

No maneje luego de haber ingerido bebidas alcohólicas.



Respete los límites de velocidad establecidos. Baje su velocidad en las curvas.



Use los puentes peatonales y utilice los cruceros peatonales. No se confíe en que ‘no hay carros en las pistas’.



Si se transporta en moto, usted y su acompañante deben usar casco de seguridad.