Vía Expresa: Amigos de joven asesinado se fueron a la playa después de ver su muerte [VIDEO]

El joven de 19 años Yeyson Ademir Llallire Murguia asesinado en la Vía Expresa por un taxista, iba acompañado de sus amigos en el momento de su muerte.



Yeyson Ademir junto a otros cuatro amigos tomaron el taxi de de Sergio Cancho Quispe, alias 'Gordo Petete'. Cancho Quispe expresó que el joven le metió una cachetada y por eso lo sacó del taxi y lo acuchillo, dejándolo herido en la Vía Expresa de Paseo de la República, en La Victoria.



Lo insólito es que los amigos del joven continuaron en el taxi y llegaron a la playa Agua Dulce. Horas después Yeyson Ademir Llallire fue hallado muerto en la berma central de la Vía Expresa a la altura del puente Iquitos, en La Victoria.



"El joven estaba atrás y me ha metido un cachetadón. Cuando me ha metido el cachetadón, agarró el cuchillo. Yo le quito el cuchillo, lo bajo, le dijo que se baje, me agrede y ahí le inco", explicó "El Gordo Petete".



El taxista y los amigos del joven siguen siendo investigados por la Dirincri de la PNP. Ellos son los cuatro amigos del joven que lo dejaron herido en la Vía Expresa: Adrián Mendoza, César Rodríguez, Mario Pérez y Jorge Santacruz,