Vía Expresa: Dictan 9 meses de prisión preventiva para Romina Calisaya [VIDEO]

¡9 meses! El Juzgado Penal de Turno Permanente de la Corte Superior de Justicia de Lima dictó 9 meses de prisión preventiva contra Romina Calisaya Arizaga por el accidente en la Vía Expresa que dejó una mujer muerta y heridas a otras tres.



El Juzgado Penal de Turno Permanente se dio cita hoy a las 10:30 a.m. para poder evaluar la situación de Romina Calisaya Arizaga. Como se recuerda, Calisaya causó un accidente de tránsito en la vía expresa el último miércoles por conducir en bajo los efectos del alcohol.



La muerte. El accidente de la Vía Expresa cobró la vida de Karla Quintanilla. Romina Calisaya Arizaga es acusada de homicidio culposo y lesiones culposas agravadas.



"Yo les dije que mejor íbamos en un taxi, pero insistieron y me dijeron que estaba bien", sostuvo Romina Calisaya Arizaga al brindar su manifestación policial.



Agregó: “Cuando estaba manejando por la Vía Expresa, mi amigo ‘Bryan’ (Gustavo Adolfo Castro Alarcón) me decía ‘Pisa, pisa’, para que yo acelere”.



En su declaración, la detenida, a quien hoy el Poder Judicial podría mandar a la cárcel, aceptó haber tomado licor desde la 1 de la madrugada hasta las 6 de la mañana.



Fiscalía pide prisión preventiva para responsable de trágico accidente en la Vía Expresa