Vía Expresa: Romina Calisaya alegó que manejó ante “insistencia” de sus amigos para ir a comer cebiche

En su intento de minimizar su responsabilidad, Romina Calisaya Arizaga (25), detenida por manejar ebria y ocasionar la muerte de su amiga de infancia y herir a otros tres, alegó que tomó el volante por “insistencia de sus amigas y amigo”, para ir a comer cebiche a Chorrillos.



“Yo les dije que mejor íbamos en un taxi, pero insistieron y me dijeron que estaba bien”, sostuvo Romina Calisaya Arizaga al brindar su manifestación policial.



Agregó: “Cuando estaba manejando por la Vía Expresa, mi amigo ‘Bryan’ (Gustavo Adolfo Castro Alarcón) me decía ‘Pisa, pisa’, para que yo acelere”.



En su declaración, la detenida, a quien hoy el Poder Judicial podría mandar a la cárcel, aceptó haber tomado licor desde la 1 de la madrugada hasta las 6 de la mañana.



Además, cayó en contradicciones. “Discutimos ya que él (su enamorado llamado Wilmer) no quería que manejara mareada, pero yo insistí en ir con mi carro y él, molesto, se fue en taxi”.



Romina Calisaya Arizaga ha sido denunciada por homicidio culposo y lesiones culposas agravadas. El último miércoles, acompañada de cuatro amigos, la joven de 25 años (con 1.59 gramos de alcohol por litro de sangre) causó un fatal accidente donde murió Karla Quintana La Benita.



Fiscalía pide prisión preventiva para responsable de trágico accidente en la Vía Expresa

