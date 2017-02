'Vitocho' a Martín Vizcarra: "Será una condecoración su denuncia"

El congresista de Acción Popular, Víctor Andrés García Belaunde, dijo que aceptará ir a la Comisión de Ética del Congreso de la República para responder la denuncia que le formulará el ministro de Transportes y Comunicaciones, Martín Vizcarra.



“Será una condecoración que reciba de la corrupción. Me parece muy bien, que lo haga rápido y que no se desanime. Ahí lo veré cara a cara en la comisión a ver qué cosa dice y cómo puede sostener que la haya regalado a la hermana del primer ministro un aeropuerto por 40 años”, señaló Víctor Andrés García Belaunde, al agregar que Martín Vizcarra ‘está actuado de la forma como lo hacen los corruptos'.



Asimismo, Víctor Andrés García Belaunde ratificó su posición en plantear la interpelación y censura a Martín Vizcarra si es que antes no renuncia, pues estimó que el contrato de la adenda del aeropuerto de Chinchero (Cusco) es perjudicial para el Estado.



Víctor Andrés García Belaunde también se refirió a este tema en Twitter, donde escribió lo siguiente: “Martín Vizcarra me denunciará a Ética por Chinchero. Los que lo hicieron antes (Rodolfo Orellana, Benedicto Jiménez y otros) están en ‘Piedras Gordas’. ¿Acabará igual?”.



Vizcarra me denunciará a Ética por Chinchero. Los que lo hicieron antes Orellana,Benedicto Jimenez y otros están en P.Gordas.Acabara igual? — Vitocho (@VictorAndresGB) 24 de febrero de 2017