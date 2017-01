La Victoria: Desalojaron a comerciantes de Gamarra

Unos 150 agentes de la policía participaron esta madrugada en un operativo de desalojo a presuntos ursurpadores de una galería de Gamarra, en el distrito de La Victoria.



Esta intervención se inició a las 3:00 a.m por una orden extrajudicial y organizada por los dueños del predio ubicado en la calle Bauzate y Meza con el jirón Gamarra en La Victoria



Por su parte los comerciantes desalojados en La Victoria denunciaron que no fueron notificados y que pagan por el alquiler de los stands.



Además reclamaron porque la mercadería de su negocio, paquetes de ropa y equipos electrodomésticos, terminó en medio de la calle, para luego ser enviados a la comisaría de La Victoria.



José Luis Jiménez, abogado de la familia Casassa Bacigalupo, propietaria del inmueble, precisó los comerciantes fueron víctimas de estafadores que les alquilaron o vendieron stands pese a no tener la autorización.