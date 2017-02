La Victoria: José Yactayo Rodríguez, realizador audiovisual, se encuentra desaparecido [FOTOS]

José Yactayo Rodríguez (55) se encuentra desaparecido desde hace tres días. Fue visto el último sábado cuando salía de una reunión con algunas amistades en el distrito de La Victoria.



A tres cuadras de su casa. Según relata James Deetlefe, amigo del José Yactayo Rodríguez, tuvo una reunión con algunos amigos en un café. La última vez que vieron a Yactayo fue en el cruce de las avenidas Canadá y Rosa Toro, La Victoria.



"Él estaba tomando café con sus amigos de muchos años (yo no estaba ahí) y, uno de ellos le dice quieres que te 'jale' y, lo dejan ahí que normalmente es donde lo dejaban, a tres cuadras de su casa. Esa es la última vez que fue visto y conversaron con él", contó el amigo de José Yactayo Rodríguez.



José Yactayo Rodríguez José Yactayo Rodríguez

"Su madre me avisa ayer (Lunes) preocupada porque él vive un piso arriba de ella. Me contó que José no bajó a comer con ella pues siempre lo hace y lo esperó y, nunca apareció", acotó.



Sus amigos trataron de ponerse en contacto con Yactayo pero no responde las llamadas. También se manifestó que solo se logró tener contacto vía Whatsapp pero no se ha confirmado la identidad de José Yactayo Rodríguez.



Cualquier información sobre el paradero de José Yactayo Rodríguez se pueden comunicar al 987-946736 o 996-355926 con Margarita Yactayo.