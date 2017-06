Violación: joven denuncia que fue ultrajada por cuatro sujetos en su cumpleaños [VIDEO]

El programa Día D mostró el caso de una joven que, según indica un examen médico legal, sufrió una violación el día de su cumpleaños. El delito, tal como se dijo en el informe, fue cometido por cuatro sujetos.



La violación habría sido posible porque los hombres, entre los cuales se encontraba un ‘amigo’ cercano de la mujer, la drogaron. Todo habría ocurrido en una playa del distrito de Chorrillos.



La víctima, identificada como Angie Ayala (20), contó algunos detalles de cómo había pasado la violación en medio de las lágrimas. Como consecuencia de esto, la chica habría tenido un aborto.



“En ese momento, me revisé (si tenía puesto) el short y no lo encontré. Me revisé mi ropa interior y estaba al revés. En ese momento que me dije ‘a mí me hicieron algo estos desgraciados’”, fue lo que mencionó Ayala.