Virgen de Fátima y los 100 años de su aparición a los niños pastores de Portugal [VIDEO]

Los creyentes de la Virgen de Fátima están a la expectativa de la llegada de este 13 de mayo, fecha en la que se conmemorará los 100 años de la presentación de la Virgen María a 3 niños pastores en la aldea de Fátima, Portugal.



La historia relata que la Virgen María apareció ante Lucía dos Santos y sus primos Jacinta y Francisco Marto cuando se encontraban con sus ovejas. Los menores afirmaron haber recibido una serie de mensajes que todavía causan muchas reacciones.



Son 3 los misterios que, supuestamente, la Virgen de Fátima reveló en sus apariciones. Estos tienen, como lo indica la tradición católica, forma de profecías.



Es por ello que no pocas personas han especulado sobre si la Iglesia ha contado toda la verdad con relación a los misterios de la Virgen de Fátima, los cuales puedes revisar en este enlace.



Los más creyentes en temas conspiracionistas no se cansan de señalar que la Iglesia no revela la verdad con respecto a los secretos o las profecías de la Virgen de Fátima. Esto porque ello podría hacer tambalear los cimientos de la institución o, incluso, cambiar la forma en cómo las personas ven el mundo y la realidad.

