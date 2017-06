Viva Air cancela vuelos de Cusco y genera la indignación de usuarios

Escándalo. Decenas de usuarios denunciaron esta tarde que Viva Air Perú canceló su vuelos a Cusco sin dar explicaciones. Se tratan de pasajes que los usuarios adquirieron a 59 soles durante los meses de abril y mayo.



Según La República, Viva Air Perú comunicó a los usuarios de la cancelación de sus vuelos a través de un correo. En el mensaje la empresa indicó que los pasajeros tienen dos opciones: el rembolso o el cambio de vuelo.



Sin embargo, si optas por el cambio de vuelvo, debes "pagar la diferencia del dinero para llegar al costo actual, que es una cantidad razonable".



En la página de Facebook de Viva Air Perú se pueden leer más de un reclamo contra la aerolínea.



"Me acaban de cancelar un Vuelo Lima - Cusco - Lima sin darme ninguna explicación. Tengo mis vacaciones programadas para lo cual he comprado pasajes de Colombia a Perú, pagado hoteles en Lima y en Cusco, tickets de tren, guías y otra serie de gastos pero ahora estos señores así como así vienen y me cancelan el vuelo y no responden por ningún medio generándome a mó y a mi familia una afectación económica enorme, pues ahora nos toca comprar otros pasajes a unos costos altísimos o perder lo que ya gastamos en tours, tren, entradas y demás", escribió el usuario Aristóbulo Gómez Flórez.