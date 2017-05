Viva Air: El increíble precio que te cobran por imprimir una hoja de boleto [VIDEO y FOTOS]

Un video publicado en la página de Facebook "En defensa del consumidor" indigna a las redes sociales. En la grabación se escucha a un trabajador de la aerolínea low cost Viva Air decir que imprimir una hoja de boleto en counter está 50 soles.

La publicación en Facebook tiene más de 111.983 reproducciones y generó una ola de críticas a la aerolínea que se caracteriza por ser de "bajo costo". El video muestra el intercambio de palabras entre un cliente y un trabajador de Viva Air.

"Yo le he impreso (el boleto) en mi casa, pero me han dicho que tengo que venir al counter nuevamente", explica el cliente. El trabajador de Viva Air le dice que le preste su DNI. El cliente le pregunta qué hubiera pasado si él no lo imprimía en su casa y lo imprimía en el mismo counter, el trabajador le responde que le costaría 50 soles.

Ante esta respuesta, el cliente cuestiona al trabajador el excesivo precio. La respuesta del empleado de Viva Air es que la política de la empresa es que si los clientes no traen su hoja de boleta impresa se tiene que pagar lo que indica la empresa.

El video generó que un montón de usuarios cuestionen a la aerolínea Viva Air en redes sociales. La respuesta del community manager de la empresa indigna más a los clientes porque afirman que sólo justifica el alto precio, pero no explica la razón de este.

"Hola, gracias por escribirnos, entendemos lo que nos comentas, sin embrago debes tener en cuenta que el web check-in es gratis y esta habilitado en nuestra página web desde 72 hasta 2 horas antes de la hora programada de tu vuelo, si realizas este procedimiento en el tiempo establecido no tendrás que pagar más en el aeropuerto. ¡saludos!", responde el CM de Viva Air.

A pesar de las críticas, hay usuarios que consideran que está bien que la aerolínea cobre ese precio porque existe el "libre mercado". Además, también afirman que si la gente no quiere pagar esa cantidad, debe imprimir su boleto en casa.

En este tipo de vuelos existen más restricciones, míralas aquí para no pagar más.