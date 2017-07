¿Vladimiro Montesinos y Abimael Guzmán sueñan con salir libres?

Entérate de las últimas movidas en la política nacional y de algunas cosas pasan desapercibidas con Pepitas.



VACACIONES I

Corre fuerte el rumor de que PPK se irá de vacaciones. El ‘Gringo’ parece estar cansado tras un año que le ha sacado ‘canas verdes’...



VACACIONES II

Según el semanario ‘Sucesos’, el descansito que se tomará PPK será de un mes completo. Dizque encargará Palacio a Martín Vizcarra y Zavalita está que ‘echa chispas’...



SUEÑAN

No solo el ‘Chino’ Fujimori sueña con salir libre. Nos pasan la voz de que, hace unas semanas, cuando estuvieron en ‘Piedras Gordas’, Abimael Guzmán y Vladimiro Montesinos hablaron del tema. Su cuento sería la ‘reconstrucción nacional’. Quééé...

PPKAUSAS

El PPKuy nos pasa un dato. En Peruanos Por el Kambio hay hasta tres facciones. Una de los provincianos, otra de los limeños y una tercera de los incondicionales a PPK. Esto ya parece una tómbola...



UBICADO

Josef Maiman, el socio de Alejandro Toledo, no se encuentra desaparecido, como les informó la Interpol a las autoridades peruanas. El departamento policial de Estados Unidos se disculpó por haber dado información falsa. Huuummm...



MENSAJE

El mensaje a la Nación que dará PPK mañana en el Congreso fue presentado al Consejo de Ministros. Esperan que sus palabras ‘reanimen la confianza y el optimismo de la ciudadanía’. Ojalá...



CHACÓN

Cecilia Chacón está triste porque no la eligieron presidenta del Congreso. “A quién no le da pena soñar con algo y que no se concrete”, afirmó. Eligieron a Galarreta, un invitado del fujimorismo...