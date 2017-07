Nadie vio nada. Las cámaras de seguridad de una pizzería registraron el momento en que dos delincuentes ingresaron al local hasta en dos ocasiones y no contentos con llevarse la caja de dinero, volvieron para tomar los insumos de las pizzas. El atraco ocurrió en Villa María del Triunfo.



Las imágenes muestran a un hombre que con una actitud sospechosa se acerca al local portando una llave inglesa. De pronto rompe los candados del portón y se retira a vista y paciencia del patrullero que aparece a pocos centímetros.



Parecía que el delincuente no volvería por temor a ser capturado. Sin embargo, una hora después baja de un auto con un cómplice.



Ambos ingresan a la pizzería para llevarse la caja de dinero, pero no contentos con ello, sustraen los televisores de pantalla plasma, una impresora y laptops. Se trata de la primera parte del atraco.



De acuerdo a Latina, ahí no quedó todo. Los delincuentes volvieron después para llevarse otra parte del botín: los insumos de la pasta. El total de lo robado sumaría 12 mil soles.



Víctor Macedo, dueño del local, lamentó que la Policía no haya actuado de inmediato. Otros negociantes de la zona dijeron sentirse desprotegidos ante la ausencia de la Policía y el personal de Serenazgo.