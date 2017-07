Vraem: Conoce la maravillosa ‘Ruta del Cacao’ [VIDEO y FOTOS]

Para muchos el Vraem (Valle del Río Apurímac, Ene y Mantaro), sigue siendo considerado como territorio de narcotráfico y terrorismo, pero esto ya no es así, al menos ya no en gran parte de esta zona. Muchos de los nativos ashaninkas y hasta colonos (personas que no son de la zona y se instalaron en ella para dedicarse a la agricultura), se dedican a producir café y cacao nativo orgánico.



Un equipo de ‘Trome’ realizó un recorrido con la Eco Expedición de Integración NorVraem ‘Ruta del Cacao’, y comprobamos lo que ya nos habían comentado. Los ashaninkas y colonos se dedican exclusivamente a sembrar cacao, café, yucas, plátanos y papayas entre otros frutos.

“Acá existen tal vez pistas clandestinas, es tránsito, pero Río Tambo, como distrito productor, no está enmarcado. Lógicamente ese tipo de problemas está un poco más al sur. En Río Tambo, todo es cacao, cultivos papaya, plátanos yuca, piñas. Lo que si necesitamos es presencia del estado con infraestructura, buenas carreteras, agua y desagüe y saneamiento. De acá se está construyendo una carretera nacional que en tres meses estaría en condiciones óptimas para llevar a los turistas desde a selva central hasta a Machu Picchu, por esta nueva ruta nacional. Selva central ya es un destino turístico”, dijo Iván Cisneros Quispe, alcalde de Río Tambo en el Vraem.

La 'Ruta del Cacao' en el Vraem.

Para incrementar el turismo en esta zona del Vraem se ha planteado la construcción de un puente sobre un cerro que uniría Mazamari con puerto Yoyato. “Hacemos pública la necesidad que este puente se haga realidad porque eso nos integraría para visionar e ir al Cusco. Estamos en la maravillosa y preciosa Selva Central, el encanto que mucha gente no conoce. Tenemos a la bella catarata Tsyapo. Toda esta zona tiene una potencialidad impresionante del cacao. En alianza con DeVida se está trabajando algunos temas de fortalecimiento y podemos mejorar esta belleza turística que el Perú todavía no conoce”, sostuvo Ángel Unchupaico Canchumani, Gobernador Regional de Junín.



Las autoridades indicaron que en esta zona del Vraem hay bases militares que brindan la seguridad del caso. “En esta zona tenemos los comités de autodefensa, esta zona ya no debería estar en emergencia, acá no hay problemas de terrorismo ni narcotráfico. Obviamente hay zonas focalizadas que no podemos decir que ya no existen en todo el Vraem. Les puedo asegurar que esta zona está totalmente limpia. Este territorio pasaría a ser control de la policía y para ello se están instalando varias comisarías para asegurar la tranquilidad de los lugareños y los turistas”, dijo el burgomaestre de Río Tambo.