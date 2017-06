WeTransfer: cómo se convirtió en la galería de arte más grande del mundo gracias a This Work

WeTransfer es una de las plataformas más populares en cuanto a administrar archivos de amplio volumen se refiere. Pero hace un año se ha convertido en algo más que una web de transferencia de archivos.



WeTransfer es ahora también la galería de arte digital más grande del mundo gracias a su proyecto This Work, el cual nació luego de que sus fundadores Bas Beerens y Nalden "idearon una forma de darle utilidad a tanto espacio, con los ya muy famosos 'backgrounds' de WeTransfer", como explica el sitio 90+10.



Contrario a otras plataformas, que optan por llenar los espacios con publicidad o promociones, WeTransfer decidió mantener su diseño minimalista. Solo que esta vez, optaron por ser más artísticos.



Fue así que los fundadores, aficionados del arte y la creatividad, "decidieron destinar el 30% de los fondos de la plataforma a la industria artística, difundiendo de forma gratuita la creatividad de personajes de distintos rubros como ilustración, fotografía, pintura y arte conceptual. Así es como cada 40’’ el background de WeTransfer cambia y nos muestra una pieza aleatoria, de un artista de cualquier rincón del mundo".



This Work. This Work.

Todo fue un proceso, pues al inicio no había un equipo que se dedique a la curaduría artística. Sin embargo, hace un año, eso cambió.



Ahora WeTransfer tiene un equipo exclusivo (cuatro personas) para la curaduría artística de sus wallpapers. Fue así que tras la llegada de Rob Alderson, editor de la revista londinense de arte y diseño It’s Nice That, crearon el blog artístico This Work.



¿CÓMO TRABAJAN?



Según 90+10, Rob y su equipo trabajan en sesiones de investigación que duran hasta tres semanas. Los integrantes estudian las decenas de propuestas que llegan vía e-mail y seleccionan a diez personas. Luego se contactan con los artistas, los entrevistan y presentan This Work. Después de esto, vuelven a empezar.



EN PALABRAS DEL CURADOR



La idea de destinar a la industria artística los fondos de WeTransfer nació de los fundadores. Así lo explicó Rob, el curador de This Work:



"En primer lugar, de una inquietud de los fundadores, que son personas muy creativas. A su vez el 65% de los 42 millones de usuarios por mes que utilizan WeTransfer provienen del mundo creativo, así que lo más lógico era darles un contenido relacionado a lo que les interesa y consumen. Además todos los que hacemos WeTransfer disfrutamos del arte en sus diversos formatos, y nos gusta ayudar a difundir lo que vemos".



LA CURADURÍA



Rob contó a 90+10 sobre el proceso de selección de trabajos en This Work:



"Es un trabajo que nos tomamos muy en serio y funciona bajo dos reglas duras, que no nos permitimos romper en absoluto. Una es la de género: debe haber un 50% de artistas hombres y 50% de mujeres en la selección mensual de diez personas. La otra es que entre esos diez, debe haber un artista por país. Esa regla es muy interesante porque nos obliga a explorar mucho más".



¿Eres artista y quieres enviar tus trabajos a WeTransfer?



Envía tus trabajos al siguiente correo: editorial@wetransfer.com.



En diálogo con 90+10, Rob explicó que "lo mejor es que envíen un correo con un link al proyecto que les parece que encaja con WeTransfer, y unas pocas líneas explicando de qué trata. No necesitamos largos ensayos ni justificaciones, ni millones de links a portfolios. Buscamos que sea simple e informal: qué idea de fondo tienen y de qué se trata. Eso es todo".