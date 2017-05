William Levy y sus fuertes palabras contra hombres que llaman 'feas' a las mujeres

Si eres fan de William Levy, lo que acaba de decir hará que lo admires más. Y es que el guapísimo actor cubano no solo se refirió sobre la belleza de la mujer durante una entrevista, también tuvo fuertes palabras para los hombres que llaman 'feas' a algunas mujeres.



¿Qué fue lo que dijo? En el marco del lanzamiento de una nueva fragancia en Bolivia, donde William Levy es la imagen, la presentadora del Bailando por un Sueño Ximena Zalzer le hizo varias preguntas sobre vida artística y familiar. Pero una de ellas fue sobre la belleza de la mujer boliviana.



Levy elogió la belleza de la mujer boliviana y aseguró que los hombres que le dicen 'fea' una mujer, "no tienen madre".



"He conocido muchos países, he venido a Bolivia hace dos años es un país hermoso y las mujeres son muy hermosas. Yo podría decir que es como que más caribeña, son muy alegres también", respondió Levy. Y enseguida recalcó: "Para mi todas las mujeres son bellas en su forma de ser, no puedo creer que un hombre diga que una mujer es fea, ese hombre no tiene madre".



Good Night from #tokyo. Buenas noches desde #tokyo @residentevil #residentevilmovie love you all !! Una publicación compartida de William Levy (@willevy) el 11 de Dic de 2016 a la(s) 7:05 PST

Asimismo, Levy contó que vive intensamente la vida desde niño. "Me metí a una balsa a los 14 años. Hice cosas que tal vez hoy no lo haría, pero era muy grande mi necesidad de ser grande en la vida", explicó.



El actor que estuvo en la última película de Resident Evil señaló que la vida de un famoso no siempre es color de rosa. "Es lindo el cariño de la gente, es una de las cosas que agradezco, yo me pongo en su situación porque dejan de hacer todo para dedicarse a ti. Pero la fama viene también acompañado de cosas malas. No puedes sentarte en un parque o meterte a una piscina", apuntó.