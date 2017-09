Se rectificó. La congresista Yesenia Ponce ofreció disculpas públicas a la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, por el audio en el que se le escucha decir que la excandidata presidencial habría intentado paralizar todos los esfuerzos de sus parlamentarios de la región Áncash para sacar adelante el proyecto Chinecas.



En conferencia de prensa desde el Hall de los Pasos Perdidos del Congreso, Yesenia Ponce leyó un comunicado en el que rechazó “tajantemente la grabación y difusión de conversaciones privadas” y resaltó que en dicho audio se le “escucha hacer afirmaciones que no corresponden a la verdad”.



“Quiero pedirle disculpas a los simpatizantes de Fuerza Popular, a los miembros del partido, a todos mis compañeros de bancada y sobre todo, a mi lideresa Keiko Fujimori, a quien se las he expresado personalmente”, señaló Yesenia Ponce ante las cámaras de los diversos medios de comunicación.



Yesenia Ponce

En su pronunciamiento, la fujimorista Yesenia Ponce dijo que la conversación difundida por Cuarto Poder corresponde a una actividad reservada en la que participó en octubre pasado y que lo que dijo ese día no es su “real sentir ni lo que pienso” y que ello “difiere totalmente de la realidad”.



Yesenia Ponce dijo que sus palabras fueron impulsadas por “un sentimiento de frustración y de incomodidad” debido a que Fuerza Popular “proponía por razones técnicas que el proyecto Chinecas sea impulsado a través de una autoridad autónoma donde participaría el Poder Ejecutivo, los municipios y diversas entidades implicadas como indica el proyecto de ley 1149”.



“Mi posición personal era distinta por lo que sentí frustración y molestia debido a la poca madurez política que tenía en ese momento y a mi desconocimiento técnico del tema”, señaló la parlamentaria de Fuerza Popular. “Desahogué mi frustración de la peor manera faltando a la verdad”, agregó.



Una vez que la calma volvió, precisó, Yesenia Ponce dijo que analizó “todo friamente” y entendió que “el diálogo es el mejor camino para llegar a consensos y obtener lo mejor para la ciudadanía”, por lo que presentó el proyecto de ley 1796, “cuyo objetivo es sacar adelante el proyecto Chinecas”.



Fuerza Popular

“Ambas iniciativas buscan que el Ejecutivo participe activamente en el mencionado proyecto brindando las herramientas necesarias para llevarlo a cabo por el bien del país”, añadió Yesenia Ponce, al tiempo que dijo que era falso que desde Fuerza Popular “se quiera impedir u obstruir la ejecución de alguna obra que beneficia a la población”.



“Esa no es la manera de hacer política de mi lideresa Keiko Fujimori. He visto su manera de actuar y reconozco su compromiso con la población. Sé que he cometido un terrible error del cual estoy arrepentida. Me dejé llevar por un impulso”, manifestó Yesenia Ponce, resaltando que se pone a disposición de lo que decidan sus colegas de bancada.



Yesenia Ponce finalizó su pronunciamiento reiterando sus disculpas a todas las personas que ha “ofendido” y a Keiko Fujimori, sin aceptar preguntas de la prensa. Se sabe que Fuerza Popularconvocó para esta noche una reunión de emergencia de la bancada para tratar el asunto de la parlamentaria.

