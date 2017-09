Yesenia Ponce, Renzo Reggiardo, Benedicto Jiménez y más en ‘Pepitas’

AMENAZADO

Aldo Rodríguez, quien denunció que la fujimorista Yesenia Ponce habría pagado por obtener certificados de estudios, afirma que lo amenazan. Así no es…



‘UN BURRO’

El periodista Mijael Garrido Lecca afirmó que Abimael Guzmán ‘es tan burro que ni siquiera pudo escribir un libro’. Pero dicen que en Quilca venden ‘Puño y letra’ y ‘Memorias desde Némesis’, cuyo autor es el sanguinario líder terrorista. Quéeee...



METIÓ LA PATA

PPK dijo que era ‘un día triste’ cuando ayer se celebró la captura de Abimael Guzmán. Al toque, el premier Fernando Zavala hizo de traductor y señaló que quiso decir que ‘era un día triste por la liberación de Maritza Garrido Lecca’. Hummm...



CORRUPTOS

El mandamás del Poder Judicial, Duberlí Rodríguez, dice que no cree que de los 3 mil 71 jueces no cree que más de 70 sean corruptos. Entonces, a chapar del cuello a esos 70…



ENCUESTA

Una encuesta de Datum arrojó que Renzo Reggiardo (24%) lidera las preferencias para la Alcaldía de Lima. Es seguido por Enrique Cornejo (12%) y Humberto Lay (7%)…



EN HUELGA

Ayer se suspendió la audiencia por el caso Tarata y se informó que Florindo Flores, ‘Artemio’, se declaró en huelga de hambre. Su abogado dice que no quiere que haya cámaras de seguridad en el baño que usa...



‘SHERIFF’ I

Benedicto Jiménez dizque le gustaría recibir la condecoración como ‘Héroe de la Democracia’. Él fue clave en la captura de Abimael Guzmán…



‘SHERIFF’ II

El ‘Sheriff’ afirmó que legalmente le corresponde, pero hay que recordar que está con arresto hospitalario por presuntamente formar parte de la red criminal de Rodolfo Orellana. Ayayay…



