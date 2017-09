Yosef Maiman: "Saqué el pecho por Toledo y me equivoqué" [VIDEO]

El empresario y multimillonario israelí-peruano, Yosef Maiman, acusado de haber ayudado a Alejandro Toledo a lavar fondosen los casos de Ecoteva y Odebrecht, contó detalles del fin de su relación amical con el expresidente.

"Yo saqué el pecho por Toledo y me equivoqué. Se me utilizó. Cometí el error de salir a ayudar a un amigo. Entre otras cosas porque (Toledo) venía con múltiples versiones, no necesariamente ajustadas a la realidad", dijo Yosef Maiman en una entrevista a la agencia EFE.



Alejandro Toledo señaló a Yosef Maiman como receptor del dinero de Odebrecht lo que esto generó la ruptura de una amistad que había durado cerca de cinco décadas.

"Cuando surgen todos estos problemas, yo por momentos me siento una mezcla de desilusionado y un poquito utilizado. Y causó que las relaciones comiencen a estropearse", argumenta el empresario, quien repite que su intención en todo momento "fue tratar de ayudar al amigo", agrega.



"La línea de ellos es: Háblenle a Maiman. Y, yo no estuve en el colegio, profesora, yo no rompí el vidrio, no vine ese día, lo cual no necesariamente reflejaba quién tomó la piedra y quién rompió el vidrio" afirma, midiendo sus palabras para defenderse sin acusar.



Yosef Maiman indicó que no mantiene comunicación con Alejandro Toledo y cree que "está un poco preocupado" por su declaración a la Fiscalía, con la que colabora eficazmente.

Josef Maiman Josef Maiman USI



"Hay un silencio por las dos partes, evidentemente estamos ya en una situación potencial de conflicto. Di testimonio en Perú solo una vez y saqué el pecho por él, lo cual no necesariamente fue una decisión sabia. Pero no quiero entrar en detalles, voy a testificar cuando llegue a juicio, si se me invita, y asumo que se me va a invitar", agrega.

Además considera que Alejandro Toledo "trató de defenderse como pudo y evidentemente entre los platos rotos, acabaron rompiendo partes de mi plato. No quiero prejuzgar, cada persona reacciona distinto a la presión; yo lamento que una relación de tantos años se haya venido abajo".

Yosef Maiman consideró también que Alejandro Toledo debería hacer volver a Perú, "con la garantía de que podrá defenderse desde su casa y no desde la cárcel", bajo una prisión preventiva que no le parece "ni razonable, ni que de dignidad al Perú".



"Lo que le da dignidad al sistema judicial es que haya un juicio" y si tiene que haber una condena, que se imponga, manifestó.