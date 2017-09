¡Terrible! Youtuber denuncia a peleador de muay thai por agredirla físicamente [VIDEO]

¡Indignante! Olenka Castro Gomez, maquilladora profesional y youtuber, denunció a su expareja, el peleador de muay thai Fabio Junior Morales Isla, por agredirla físicamente.

"Llegó ebrio, a pegarme. No conversamos, ni forcejeamos. El señor de frente me agarró del cabello y me tiró. No es la primera vez que lo hace. Es mi tercera denuncia y la Policía no hace nada", dijo la joven indignada en Latina.

En el informe también se mencionó que Fabio Junior Morales Isla tiene más de 20 denuncias por maltrato por cinco mujeres distintas y, sin embargo, sigue en libertad.

La youtuber mencionó también que el deportista "manipula y les dice que va a mostrar videos" íntimos de sus exparejas para que no lo denuncien ante las autoridades.

Por otro lado, la joven indicó que el sujeto en mención ha 'hackeado' todas sus redes sociales y no le permite sacar sus herramientas de trabajo de la casa dónde vivía.