El apagón: la perturbadora historia detrás de la canción de Yuri

El apagón, de Yuri, deber ser la canción más popular a nivel internacional de la cantante mexicana. Sin embargo, pocos conocen la perturbadora historia que esconde la letra de este tema. ¿Alguna vez te has detenido a escuchar lo que dice?



Antes, hay que aclarar que pese a que Yuri se encargó de convertir en éxito El apagón, el tema no le pertenece. En realidad, la pegajosa canción es de Gloria Marin, una actriz de la Época de Oro del cine mexicano.



¿Pero cuál es la historia detrás de El apagón? Si le prestas atención a la letra notarás que la canción narra un terrible hecho. Lo que ocurre es que la historia real pasa inadvertida por la pegajosa melodía. Incluso parece tratarse de algo "divertido", pero no lo es.



Veamos qué dice la letra de El apagón:



En la primera estrofa dice: "Me llevaron al cubo de un Zaguán/

Y en aquella oscura calle/ Ay, que me sucedió."



Es decir, una mujer va sola por la calle cuando de pronto es retenida contra su voluntad. ¿Acaso alguien quiere abusar de ella?



En la segunda estrofa dice: "Me quedé muy quietecita/ En aquella terrible oscuridad/ Y una mano, ay ligerita/ Me palpó con confianza y libertad."



Aquí es cuando se confirma que la mujer es atacada sexualmente.



Pero lo peor viene después. Al final de la canción, la letra dice lo siguiente: Y sin ver al enemigo/ En aquella terrible oscuridad

Me quitaron el abrigo,/ El sombrero y qué barbaridad/ Yo pensaba en el castigo/ Que a aquel fresco enseguida le iba a dar/ Cuando encendieron las luces/ ¡Ay! Era mi papá."



Sí, El apagón narra la terrible historia de una mujer que es desvestida y abusada sexualmente en la calle. Y que además, descubre que el atacante era su propio padre. El sitio Vix señala que el sujeto andaba "en busca de UNA víctima cualquiera, pero que se topó con su hija sin darse cuenta".



Esta es la versión original de El apagón, de Gloria Marin: