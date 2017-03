Yurimaguas: violan y degüellan a niña de 12 años en su casa y en presencia de sus padres [VIDEO]

La asesinaron en su propia casa. Una niña de 12 años fue violada y degollada en su vivienda en Yurimaguas. De acuerdo al informe de América Noticias, los padres de la menor se encontraban en la casa cuando ocurrió el asesinato, pero según manifestaron, no escucharon nada.



Irene Comitivos, madre de la menor, se encontró con la terrible escena cuando se levantó a las tres de la madrugada para ir a trabajar al mercado, como todos los días. Se dirigió a la habitación de su hija y la encontró sin vida.



La menor fue hallada desnuda y con una herida en el cuello en su habitación, contigua a la de sus padres.



En tanto, la policía indicó que el escenario es extraño, puesto que no rompieron la puerta de la vivienda ubicada en el barrio La Américas.



Tampoco hay huellas en las paredes y el techo. Sin embargo, los vecinos sospechan de algún delincuente de la zona.



La madre de la víctima cree que su esposo y ella pudieron haber sido dopados.



Las autoridades no han detenido a nadie, por lo que continúan con la búsqueda del autor del crimen. La familia de la víctima exige justicia.