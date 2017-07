"Zeta Bosio y Charly Alberti recibieron el libro con una sonrisa": Entrevista a Willy del Pozo, editor de 'Gracias totales'

Por Juliane Angeles (@JulianeAngeles)



27 relatos para resistir el temblor. Ediciones Altazor acaba de sacar al mercado la antología internacional 'Gracias totales', un tributo narrativo a Soda Stereo, la emblemática banda argentina que fuera liderada por Gustavo Cerati. La compilación, realizada por el escritor Willy del Pozo, reúne 23 cuentos y cuatro historietas en homenaje a la banda.



Trome.pe conversó con del Pozo, quien afirmó que 'Gracias Totales' apunta a un "público nuevo que no está acostumbrado a comprar libros, salvo los que salen de su banda favorita". El editor reveló que ya tiene en mente a dos bandas nacionales para realizar una antología similar.



La publicación de 'Gracias totales' coincidió con la llegada de Zeta Bosio y Charly Alberti a Lima. Del Pozo nos contó los pormenores de este encuentro y sobre las posibilidades de presentar el libro en Argentina.



La antología se presentará oficialmente el 29 de julio en la 22 Feria Internacional del Libro de Lima.



¿Cómo nació la idea de hacer un libro como este?

​Este proyecto empezó hace dos años atrás. Dentro de una relación que empecé a armar para que existiese esta fusión de la música con la literatura. Empecé a sopesar distintas bandas: Iron Maiden, AC/DC y Metallica. Posteriormente armé otra selección porque al conversarlo con los amigos me dijeron que la idea estaba muy buena, pero como una segunda fase, porque tenía que ver primero el vínculo de nuestro idioma. Entonces vi razonable la idea.



¿Por qué Soda Stereo?

El proyecto de esas tres bandas pasó a un plano posterior y empecé a indagar qué bandas representativas podrían ser de Sudamérica. No quise repetir bandas del mismo país. Entonces pensé en Soda Stereo, Los Prisioneros y Héroes del silencio. Otra de la consideraciones era que no existiese un disco nuevo. Empezar con Soda Stereo coincidió con que este año iba a haber toda una efervescencia porque venía el Circo del Sol.



¿Cómo se realizó la selección de los autores? ¿Tenían que ser autores conocedores y admiradores de la obra de Soda Stereo?

Los autores no fueron solo convocados para Soda Stereo. Cuando yo les invité a participar del proyecto, fue así, por ejemplo: llamé a Rocío Silva Santisteban y le dije: ‘Rocío tengo este proyecto con esta tres bandas, ¿cuál eliges?’. Y ella eligió Soda Stereo. Así sucesivamente. Ellos fueron los que se adaptaron a la banda. No se les impuso.

Hay autores nacionales y argentinos...

Conozco a todos los que aparecen en el libro. Conozco su narrativa, sus cuentos, en algunos casos su poética. Los que eran más hinchas de Soda Stereo se inclinaron por esta banda. En cada uno de los casos sí me interesó que hubieran autores de la zona, en este caso, autores argentinos.



27 autores en total...

Incluso cuando ya estaba la portada y tenía los 25 autores, se sumaron gratamente dos más. Digo ‘gratamente’ porque era una autora colombiana que seguía la banda desde hace muchos años y entonces quedaron 27. Pero sobre todo porque en el mundo de la música existe una cábala del ‘Club de los 27’, autores que han muerto de sobredosis o asesinados. Entonces, ese número me ha obligado a que todas las antologías que estoy preparando sean conformadas por 27 autores.



¿A qué público apunta esta antología?

Hay una intención de acercar este tipo de literatura a un público que no está habituado a leer. Por ejemplo: un fanático de Soda Stereo, de Los Prisioneros o de Green Day van a sus conciertos y son fetichistas. Ellos quieren tener el polo, el póster o la firma para enmarcarlos. Este proyecto apunta a ese público, a ese público nuevo que no está acostumbrado a comprar libros, salvo los que salen de su banda favorita. Son interpretaciones de escritores sobre las letras de la banda que ellos aman.



¿Has pensando hacer una antología sobre una banda nacional?

Hay dos opciones para las bandas nacionales. Una que podría ser un tributo colectivo: Rock peruano, tributo a 27 bandas de distintas propuestas. Es una idea que a mí particularmente no me satisface mucho. A mí me gustaría que sea siempre sobre una banda. Dentro de ellas está en mi mente hacer una de Frágil y de la banda inicial de Pedro Suárez Vértiz, Arena Hash. Creo que esas bandas podrían ser las elegidas para hacer ese tributo.



¿Tuviste algún impedimento con la marca ‘Soda Stereo’?

Esa fue una consulta que yo hice con un abogado. Me dijo que que no existía problema, siempre y cuando no utilizara nada que tenga que ver con el logotipo de Soda Stereo o las canciones completas de la banda. Se les advirtió a los autores que no podían colocar la totalidad de las canciones, pero sí fragmentos.



Lograste que el libro llegara a las manos de Zeta Bosio y Charlie Alberti. ¿Cómo reaccionaron al ver la antología?

Con una sonrisa de oreja a oreja. Les regalamos los libros. La química fue tan buena que días posteriores la producción de ellos se comunicó conmigo para comprarme un lote de libros y cuadros.



¿Hay posibilidad de presentar el libro en Argentina?

Se ha abierto la posibilidad de que yo viaje en un par de meses para presentarlo allá por todo lo alto. Porque este programa de libros -que lo hemos denominado la colección Acetato- es original. Yo he estado investigando y consultando, y no existe una publicación que rinda tributo narrativo a una banda de rock ni a un cantautor. Este puede ser uno de los pilares con el que se solidifique un sitial dentro del panorama innovador que mezcla la música con la literatura.



Iron Maiden, AC/DC y Metallica.. ¿Tienes en mente a otras bandas?

Sí, tengo claro que tengo que considerar a los dinosaurios del rock: The Rolling Stones y The Beatles. Ellos tienen que estar para el 2018. Pero primero hay que cumplir la primera etapa que son Soda Stereo, Los Prisioneros y Héroes del silencio. Acabamos esta etapa, entramos a la siguiente con AC/DC, Iron Maiden y Metallica, y la siguiente ya con The Rolling Stones y The Beatles.



¿Cuál crees que es el aporte de esta antología en la relación entre literatura y música?

No creo que sea un riesgo, creo que es al contrario. Creo que esto se puede convertir en un pilar fundamental de la editorial y que pueda tener vida propia.



La antología no solo contiene cuentos, también cómics y hasta stickers...

En el libro hay cuatro cómics y la idea que se puede barajar cuando ya tengamos un volumen grueso (tendríamos 160 páginas de puro cómic): sería sacar una colección de tributos a bandas de rock en cómic. No sé qué repercusión tendrá, pero ya lo tendríamos. Es un aditivo, porque normalmente te encuentras con solo cuentos, aquí no. Aquí hay también cómics.

LOS AUTORES QUE PARTICIPAN



En 'Gracias totales' participan cinco autoras argentinas, entre ellas Jorgelina Etze y Gabriela Bosso, y autores peruanos de distintas generaciones, como Alfredo Dammert, José Donayre, Pedro Novoa, Julia Wong, Rocío Silva Santisteban, Rossana Díaz Costa, Miguel Ángel Vallejo o Yiddá Eslava. Los ilustradores son Cayo Rodríguez, Daniel Maguiña, Carlos Lavida y Ricardo Lazo Ruiz.