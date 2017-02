AC Milan: Carlos Bacca anotó insólito gol de penal con ambos pies [VIDEO]

Un curiosa acción se vio en el AC Milan vs. Sassuolo por la fecha 26 de la Serie A de Italia. El futbolista colombiano Carlos Bacca protagonizó un polémico penal que debió ser anulado por el árbitro del partido. ¿Qué pasó?



A los 22' de la primera parte, AC Milan tuvo un penal a favor que cobró Carlos Bacca. El futbolista se paró frente al arco y resbaló mientras lanzaba el remate. A continuación, pasó algo insólito para el fútbol mundial.



Carlos Bacca conectó de derecha, y tras su caída por el mal estado del campo, la pelota rozó su pie izquierdo desviando su trayectoria y confundiendo al portero de Sassuolo. Esta jugada debió invalidarse según el reglamento (pese a que no fue voluntario).



El árbitro cobró gol de Carlos Bacca y los jugadores de Sassuolo se le vinieron encima para reclamar la jugada. Igual no hizo caso y el partido continuó.