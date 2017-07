Fiorella Contreras es una escolar que nos da un motivo más para inflar el pecho de orgullo. Pues resulta que la niña, de tan solo 10 años, se coronó como campeona de ajedrez en la categoría Sub 10 femenina en el Festival Panamericano de la Juventud.



Durante el torneo de ajedrez, que se realizó hace poco en la ciudad de San José (Costa Rica), la joven logró 7.5 puntos en nueve rondas del certamen. De esta forma dejó atrás a las representantes de Estados Unidos, Allyson Wong y Ellen Wang.



Hay que mencionar que la estadía en Costa Rica ha significado la novena victoria internacional en el campo del ajedrez para Fiorella Contreras. Anteriormente, ella ganó el Sudamericano y Panamericano.

Por otra parte, otros estudiantes peruanos destacaron por sus logros en el torneo de ajedrez en Costa Rica. Ayme Maraví (Sub 08) e Isabella Mostacero (Sub 16) alcanzaron la medalla de plata, mientras que Diego Flores se hizo acreedor de la medalla de bronce en la categoría Sub 12.



El conjunto nacional de ajedrez llegó a ubicarse en el segundo puesto de la competencia, solo detrás de Estados Unidos. El tercer peldaño lo ocupó Canadá.