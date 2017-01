Alberto Rodríguez: Le preguntaron por Peñarol y esta fue su curiosa respuesta

En los últimos días, el rumor del fichaje de Alberto Rodríguez a Peñarol de Uruguay se fue incrementando. Aún así, el defensa nacional fue presentado en Universitario de Deportes junto al panameño Luis Tejada y al venezolano Arquímides Figuera.



Durante la conferencia de prensa, Alberto Rodríguez fue consultado por la posibilidad que existe de jugar en Peñarol y esta fue su respuesta: "Hoy estoy en la 'U', mañana no sé dónde estaré".



Así, el 'Mudo' Rodríguez no desmiente ni afirma si dejará Universitario de Deportes por Peñarol. ¿Es posible esto? Si alguna cláusula de su contrato lo estipula, puede hacerlo.



Ante esto, el gerente deportivo de Universitario de Deportes, César Vento, no quiso dar detalles del contrato de Alberto Rodríguez. "Él tiene contrato con condiciones normales. Hay cláusulas que no vamos a contar por confidencialidad". dijo en la presentación.