Aldo Corzo: "Estoy soltero por una decisión mía, necesito tiempo para mi carrera" [ENTREVISTA]

Por: José ‘Huachano’ Lara.



Es el jugador distinto de la selección peruana y de Universitario. No sale con 'chicas reality', no es amigo de la noche, no lleva tatuajes, no usa extraños peinados y el poco tiempo libre lo invierte en hacer su tesis universitaria. Ese es Aldo Corzo, el rudo y corajudo marcador que hoy prefiere no distraer su cabeza, ni su corazón hasta lograr el objetivo que él y 31 millones de peruanos desean: El mundial de Rusia 2018.



¿Cómo estás viviendo estos días que tanto se habla del Perú vs. Argentina?

Personalmente estoy tranquilo, sabemos que será un partido complicado pero un lindo reto. Hasta han cambiado de cancha los argentinos. El estadio es lo de menos en estas circunstancias. Eso pienso. En la TV de argentina hablan mucho del partido. Parece que están muy desesperados. No estoy viendo hermano. Acá tenemos que estar enfocados en nosotros, en nuestras virtudes y mejorar en otros aspectos que el profesor Garece considere.



¿Tú tienes varios goles de cabeza, faltan tus goles con la selección?

Si estoy esperando eso. Imagínate lo que sería eso si sale ante Argentina, pero no me pongo a pensar en eso, trato de vivir el momento.



¿Qué te paso por la mente después del triunfo ante ecuador?

Solo dije gracias a Dios, solo pensé que estamos cerca de algo grande solo pensé en eso.



Y al transcurrir las horas, ¿qué pasó?

La verdad fue algo lindo en mi carrera como lo que estoy viviendo ahora, he vivido cosas buenas, pero nada como esto, el recibimiento en el hotel de Ecuador, el recibimiento en el aeropuerto acá en Lima y la cantidad de mensajes recibidos en mis redes sociales.



¿Cuántos mensajes recibiste?

Entre todos, unos 400 mensajes más o menos y respondí a todos porque es mi estilo. Es un momento impensados para muchos hace cuatro fechas atrás.



Si hace años creo que 20 años que no estamos tan cerca de un mundial– desde Francia 98- pero igual nosotros estamos tranquilos calmados de hecho hay que ser mesurados, es lindo que la gente este así pero hay que saber que aún faltan dos partidos venimos bien pero son partidos recontra apretados con selecciones que están en los primeros lugares del ranking.



A ti la camiseta de la selección te queda perfecta, es impresionante, hace un año atrás nadie te tenía como titular indiscutible de la selección. ¿qué es lo que pasa, cómo llega esa transformación?



De hecho yo no me siento titular indiscutible de la selección, si pienso eso lo más seguro es que me confié y pierda el nivel a parte que esta Luis Advíncula y Rodrigo Cuba, Luis juega en México y destaca porque yo veo sus partidos y lo que hablan de él y comentan lo mejor, el ‘Gato’ este año está jugando muy bien tiene 5 goles y viene de un torneazo, yo no pienso que soy el titular yo trabajo porque tengo que destacar de hecho soy un jugador que necesita mucho el trabajo para tener una regularidad esa es la verdad.



Aldo Corzo dice que por ahora solo está enfocado en el fútbol. Foto: USI Aldo Corzo dice que por ahora solo está enfocado en el fútbol. Foto: USI USI

¿Y cómo llegas al buen momento en tu carrera?

Me dije quiero lograr estos objetivos y tengo que cambiar algunas cosas, deje algunos hábitos y deje algunas cosas que por ahí no me sumaban y empecé otra vez a enfocarme más en el fútbol al 100 %.



¿Qué cosas dejaste?

Bueno cuidarme en las comidas el tema de la grasa, el peso, los músculos todo eso suma bastante, ir al gimnasio, no trasnochar, hacer la siesta, darle el enfoque necesario a la carrera porque ser futbolista no es entrenar y se acabó también tiene que tener en cuenta el entrenamiento invisible.



Personalmente tú te trazaste eso objetivo: “quiero llegar a la selección”.

Yo me trace esto, desde muy joven estuve en la selección con ‘Chemo’ Del Solar en 2009 - 2010 y luego deje estar un par de años y me sentí mal porque perdí una oportunidad, yo mismo me descuide.



¿Y cuánto ha influido Ricardo Gareca?

En la selección Ricardo le ha dado el enfoque, una idea de juego un trabajo interesante y hoy obviamente que es confianza y yo creo que la confianza uno lo gana pero, siempre cuando tienes una idea clara y cuando sabes lo que el técnico quiere es lo mejor.



¿Con quién concentras en la selección?

Con José Carvallo me llevo muy bien con él, nos hemos compenetrado bastante.



¿Con quiénes más te llevas muy bien?

En general con todos, pero con el ‘Gato’ Cuba yo lo conozco de mi colegio Santa María, con Wilder nos conocemos de la San Martin, también tengo una buena relación con la ‘Sombra’ Ramos.



¿Quién es el más bromista en esta selección?

Ramos es un mate de risa, si cuando llegamos yo no sé si lo convocan porque juega bien o porque jode. Jajaja. Cuando juega es serio, pero es un tipo chistoso. Luis Advíncula también es un chistoso yo con él he estado en años anteriores también en la sub 20 era mi pataza, el también fastidia molesta, pero Ramos es más todavía, habla tonterías y la gente se vacila de eso.



¿Qué música se escucha en el vestuario de la selección?

Salsa y la Sombra pone la música, él tiene de todo el lleva el equipo, y pone lo que le gusta y lo que le gusta a la gente en general, es salsa y reguetón.



¿Del comando técnico quién se vacilan más?

Por ahí ‘Ñol’ Solano, por ahí algunos han estado con Ñol en la selección, así como yo lo he tenido de compañero.



¿A qué jugador admiraste?

Ronaldinho, yo crecí cuando Ronaldinho era el mago.



¿Y en tu posición? De lateral derecho.

Dani Alves y Phillip Lahm recontra correcto disciplinado ordenado para la marca y todo.



Tú eres el soltero codiciado del fútbol.

Sigo soltero. Jajaja. No, nada que ver, no pienso mucho en eso más pienso y me enfoco en el fútbol. Estoy soltero por una decisión mía, necesito tiempo para mi carrera y ya en su momento evaluare el tener una relación seria.



Y en las redes sociales me imagino que habrá una chica por ahí que te manda un mensaje.

No es que sea nada del otro mundo, pero podría pasar, pero yo soy muy respetuoso.



Porque dentro de todo tú estas arreglado.

Ja,ja,ja.



¿Y en la selección a quién le fastidian porque está al debe?

Creo que Pedrito Aquino, es un buen chico y un gran jugador, pero ya se pasó. Jajaja.



Eres un jugador consciente de tus limitaciones y virtudes

Si de hecho hay jugadores que no necesitan trabajar mucho porque tienen un gran talento en mi caso no es así, yo tengo que trabajar bastante para estar bien físicamente si yo no doy todo no podría jugar como lo hago, hay jugadores que tienen el talento y les puede alcanzar por eso tengo que cuidarme bastante sino no me alcanza.



¿Eres una persona muy metódica?

Cada año que pasa me convenzo más de la importancia de esto, antes no tenían tanta cultura futbolística con el tiempo te vas dando cuenta que sacas ventaja estando bien con el peso, físicamente, mentalmente, ahí sacas ventaja.



Felicitaciones por tus logros, Aldo, muchas gracias por recibirnos en tu casa y por la buena onda.

Gracias a ustedes. Tenemos la confianza y la esperanza de hacer bien las cosas ante Argentina y Colombia. Sabemos lo que nos jugamos, que el Perú lo sepa.