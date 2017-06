Alemania vs Australia: EN VIVO EN DIRECTO TV ONLINE Juegan por Copa Confederaciones

Alemania vs Australia: EN VIVO EN DIRECTO. 'Germanos' y australianos se ven las caras este lunes en Sochi por el grupo B de la Copa Confederaciones Rusia 2017. El partido arrancará a las 10:00 a.m. (hora peruana por Latina y DirecTV). No te pierdas el minuto a minuto y los videos de los goles.



Alemania y su plantel de jóvenes promesas debutarán en la Copa Confederaciones ante una selección de Australia que ha perdido apenas una vez en sus 19 últimos partidos oficiales.



El técnico alemán Joachim Loew otorgó el verano libre a la mayoría de las figuras que conquistaron el Mundial de 2014 en Brasil, y en su lugar probará en Rusia con una nueva camada de futbolistas que asoman como la generación encargada de llevar la antorcha para el campeonato de 2022 en Catar.



Shkodran Mustafi, Matthias Ginter y Julian Draxler son los únicos futbolistas que estuvieron en el plantel alemán hace tres años, y acompañarán a jugadores como Julian Brandt, Niklas Sule y Timo Werner, todos de 21 años. El equipo germano es el más joven en todo el torneo.



“Sin importar cómo terminemos esta Copa Confederaciones, lo lógico es usar este plantel”, comentó Loew en días recientes. “Podría sernos beneficioso tan pronto como el próximo año, o quizás en tres años. Algún día la Copa Confederaciones habrá sido importante para los que la jugaron”.



​El dirigente de la federación alemana, Olivier Bierhoff, coincidió con Loew y señaló que “lo más importante para nosotros es desarrollar a los jugadores”.



“Esta competencia será muy valiosa para el desarrollo del equipo y de cada jugador a nivel individual”, agregó el viernes.



Independientemente de que no cuente con estrellas como Mesut Oezil o Marco Reus, Alemania es una de las atracciones principales del torneo que sirve ensayo para el Mundial del próximo año y en el que además participan los campeones de las seis confederaciones continentales junto con el país anfitrión, Rusia.



E incluso con su grupo alternativo, Alemania es favorita para el duelo del lunes ante los “Socceroos” en Sochi, una ciudad balneario en la costa del Mar Negro que fue la sede de los Juegos Olímpicos de Invierno de 2014.



Alemania vs Australia: Alineaciones probables



Australia: Ryan - Degenek, Sainsbury, Wright - Milligan, Mooy, Behich, Irvine, Rogic - Leckie, Juric (o Cahill). DT: Ange Postecoglou



Alemania: Leno - Kimmich, Ginter, Mustafi (o Rüdiger), Hector - Emre Can, Brandt, Stindl - Draxler, Wagner (o Werner), Goretzka. DT: Joachim Löw.