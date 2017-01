Alexander Callens fichó por equipo de Andrea Pirlo y David Villa

Alexander Callens dejó el Nunmancia de la Segubnda División de España y fichó por el New York City FC de la Major League Soccer (MLS) de Estados Unidos. El peruano entrenará junto a David Villa y Andrea Pirlo.



"Estoy emocionado de tener a un entrenador como Patrick Vieira que tiene experiencia a nivel mundial y me ayudará a mejorar mi rendimiento", dijo Alexander Callens a la web oficial del New York City



"Soy un jugador que deja todo en la cancha, que está listo para defender al equipo. Seguro que tengo mucho que aprender, pero cumpliré con las expectativas de los fanáticos", agregó el ex Sport Boys.



Asimismo, su técnico en el New York City, el francés Patrick Vieira, habló sobre la llegada del peruano Alexander Callens. "Estoy muy contento con la llegada de Callens. Es un defensor internacional con las características que buscamos para esa posición".