Alexi Gómez VIDEO: Cigarro en mano, baila y se trasnocha ¿antes del clásico?

Es público que Alexi Gómez, joven volante de Universitario de Deportes, es un futbolista que gusta de la noche. Las gorras que usa para taparse la cara y las esquinas de las discotecas no son velos suficientes para que la gente no lo identifique y se pregunte por qué bebe, baila y fuma en lugar de descansar en su casa, pensando en el partido de la semana o reposando para los entrenamientos del día siguiente .



Alexi Gómez malgasta su talento para el fútbol y su juventud en trasnochadas, alcohol, malos amigos y tabaco. Si los testimonios de testigos no son suficientes, aquí presentamos evidencias.



La persona que nos dio este video asegura que fue grabado en la noche previa al clásico, partido que Universitario perdió 2-0 y en el que Alexi Gómez jugó parte del segundo tiempo. Sea cierto o no, en las imágenes que puedes ver al futbolista de 23 años de edad bailando en una discoteca y con un objeto en las manos que sería un cigarrillo.



Cigarrillo, alcohol y noche, una mezcla que ningún deportista profesional se puede dar el lujo de tener en su vida si busca ser competitivo. En la interna de Universitario de Deportes es conocido el gusto de Gómez por el tabaco, el alcohol y las fiestas.

Alexi Gómez con cigarro en mano

Esta mala fama de Alexi Gómez ya hizo que vuelva al torneo local y que lo botaran de San Luis de Quillota de Chile. ¿Retomará el buen camino? El tiempo lo dirá. Los hinchas de la 'U' y del buen fútbol quieren que los próximos videos de Alexi Gómez sean de goles y buenas jugadas. La pelota está en su cancha.

Este fue su último gol con Universitario. Pasó en la Copa Libertadores, ante Capiatá en Paraguay

Esa misma noche Alexi Gómez se mandó con este lujo que asombró a los comentaristas de Fox Sports