Alianza Atlético: El 'blooper' que desencadenó el retiro del 'Pipa' Carranza [VIDEO]

El 'Pipa' Carranza dejará el fútbol profesional tras lo ocurrido el último fin de semana con su club Alianza Atlético de Sullana. El portero argentino nacionalizado peruano de 35 años, cometió un 'blooper' que desencadenó esta drástica decisión.



Como se puede ver en las imágenes, 'Pipa' Carranza intenta enganchar al delantero Bogado de Unión Comercio y no logra su propósito. La pelota choca en el jugador y termina en gol para los tarapotinos. Resultado final: Comercio 3-1 Alianza Atlético.



"Nos tomó de sorpresa conocer la decisión del 'Pipa' Carranza de dejar el fútbol. Yo hablé con él y me contó que cada vez tenía menos ganas de ir a entrenar y eso es una señal cuando quieres dejar el fútbol", reveló el DT de Alianza Altético, Miguel Miranda, a Radio Ovación.



"Me pasó y yo entiendo perfectamente por lo que viene pasándolo. Más allá de todo esto hay que reconocer también la valentía de Carranza, porque no es fácil tomar esta determinación. Además, habla muy bien de su profesionalismo", añadió.



"Vamos a darle toda la confianza a Rivadeneyra para nuestros partidos. También tenemos a Lira y al chico Nole. Sabemos que nuestra situación es complicada pero esperamos meter un par de triunfos para recuperar la confianza", sentenció Miguel Miranda.