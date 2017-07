Alianza Lima: Alejandro Hohberg pifiado por hinchas 'grones' por insultarlos

Salvó un punto en la cancha, pero sumó varios problemas afuera. Alejandro Hohberg marcó el gol agónico con que Alianza Lima alcanzó el 1-1 ante la Academia Cantolao. El uruguayo-peruano, que ingresó por Miguel Araujo, celebró de una manera singular: se llevó las manos a los oídos, lanzó lisuras a las tribunas y las pifias sonaron más fuertes.



Al día siguiente, en conferencia de prensa, explicó su proceder.

“Hay hinchas que van a descargar sus problemas al estadio. Hay cosas que incomodan, hay gritos que obviamente duelen y afectan a nuestras familias. El gol fue un desahogo”, señaló Alejandro Hohberg.



Pero estas justificaciones no calmaron a los fanáticos de Alianza Lima, sino que surgió otro enfrentamiento y soltaron la bronca en la cuenta de Twitter del futbolista. ‘Desubicado’, ‘los empates en casa no se celebran’, ‘si no te gusta la presión, lárgate’, ‘hace el gol y put... a la gente... ese está bien huev...’, fueron algunas de las duras respuestas de los barristas.

