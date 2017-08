Alianza Lima puede salir campeón del Torneo Apertura ante San Martín con estos resultados

Alianza Lima podría coronarse campeón del Torneo Apertura 2017 ante la Universidad San Martín, su rival de este sábado por la fecha 14 del certamen. Los íntimos son punteros absolutos con 26 puntos, 3 más que UTC y Universitario, que se enfrentan el domingo.



¿Qué debe pasar para que Alianza Lima se quede con el Torneo Apertura? Pues vencer por cualquier marcador a San Martín y esperar un empate del Universitario vs UTC que se jugará en el Estadio Héroes de San Ramón de Cajamarca.



De darse dichos resultados, Alianza Lima dormirá el domingo como campeón del Torneo Apertura 2017. Pero si el Universitario vs UTC tiene un ganador, todo se definirá en la última fecha, donde Alianza Lima visitará a Comerciantes Unidos en condición de visita.



Pero, ¿qué pasó para que Alianza Lima tenga esta gran oportunidad? La Comisión de Justicia de la ADFP le quitó 6 puntos a Real Garcilaso, su más cercano perseguidor, por la indebida alineación del paraguayo Carlos Neuman.



"Alianza no tiene responsabilidad de los errores de otros equipos", dijo Leao Butrón sobre la decisión de la Comisión de Justicia de la ADFP sobre el caso del Real Garcilaso.



De todas formas, Alianza Lima buscará hacer lo suyo ante San Martín y esperar el resultado de Universitario y UTC de Cajamarca por la fecha 14 del Torneo Apertura (domingo 3:30 p.m.).