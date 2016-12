Alianza Lima no campeona hace 10 años: Esto piensa su nuevo refuerzo Gonzalo Godoy

El defensa Gonzalo Godoy reforzará a Alianza Lima por todo el 2017 para afrontar el torneo local y la Copa Sudamericana. Así, el charrúa se convirtió, junto al argentino Germán Pacheco y a su compatriota Luis Aguiar, en el tercer jale del exterior para los blanquiazules.



Gonzalo Godoy sabe cuál es el reto de jugar en Alianza Lima, que no campeona hace 10 años en el torneo local. "Es un lindo desafío, todo jugador quiere jugar con esa presión de la hinchada, y soportar las críticas, estamos preparados para eso cuando uno llega a un equipo grande", dijo el defensa a radio "Ovación".



"Lo más lindo es jugar un clásico, espero jugarlo, hay un desafío lindo porque Alianza no sale campeón hace 10 años", añadió.



Sobre su llegada a Alianza Lima, el uruguayo Gonzalo Godoy contó: "Me convenció Pablo (Bengoechea). Es un club que hace las cosas bien y que anhela un campeonato".



"Mi puesto es central, no me desacomodo jugar en otra posición, pero mis características lo verán ustedes. Jugué en Chile y Turquía, fueron experiencias hermosas por la cultura, idioma y religión. El ser humano se acostumbra a todo, no me quedé por lo del atentado y la crisis política", finalizó.